Paciente que teve Infarto Agudo do Miocárdio voltou à UPA e emocionou a equipe que o atendeu

Na manhã de terça-feira(6), a enfermeira Giandra Andrade, fez um desabafo tocante em seu perfil no Facebook. Ela e o coordenador da Unidade, assim como a família, autorizaram a postagem no PAT.

A descrição de uma cena que pode parecer trivial, entretanto, com um valor emocional indescritível para equipe da Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete. “Foi um momento muito grato que todos vivemos” – disse Giandra.

O motivo foi a surpresa recebida por um paciente que esteve em atendimento na UPA. Sidney da Rosa Dias, depois de dar alta, retornou à Unidade, desta vez, para entregar a todos um regalo por toda dedicação carinho e cuidado.

Em sua postagem, a enfermeira comenta que foi chamada no plantão, da UPA, por uma família, onde o paciente, mesmo diante da pandemia, saiu do seu lar para destacar seu reconhecimento pelo trabalho de todos que atuam na UPA, todas as equipes. Segundo relato da filha, de Sidney, ele sentiu necessidade de retornar ali e agradecer aos profissionais da saúde e trabalhadores do serviço onde para ele, foi um renascimento.

Na sequência, Giandra acrescenta:” um paciente cardiopata, com um histórico de IAM(Infarto Agudo do Miocárdio) recente, foi atendido na nossa Unidade onde foi prestado todo atendimento e realizado os devidos protocolos para melhor reversão do caso, nossas equipes o atenderam e, ele ficou alguns turnos até a transferência da unidade.

Mas com sua infinita bondade, gravou os nomes dos técnicos, enfermeiros, médicos e recepcionistas, onde em poucos turnos, criou um vínculo. Mas a situação se tornou ainda mais especial quando Sidney foi transferido e, ao chegar no destino para realizar o procedimento necessário (cateterismo), foi comunicado que, se no local onde ocorreu o primeiro atendimento não tivesse sido da forma que foi, com agilidade e qualidade, talvez o procedimento não adiantasse tanto e o quadro não teria uma reversão tão satisfatória como estava tendo”- explicou Giandra.

Desta forma, o alegretense que já havia destacado sua gratidão, a concretizou em um gesto e retornou à UPA.

Giandra completou: ele retornou lá para nos contar esse trecho tão lindo e gratificante para nós. Quando falou essa frase meu coração ficou repleto de alegria e satisfação, Gratidão, por exercer essa profissão. Senti orgulho de nossas equipes, orgulho de saber que realizamos o trabalho com cuidado e eficácia, e mesmo com todas as dificuldades de estarmos distantes dos grandes centros de saúde, mesmo assim, fazemos o melhor. Prestamos qualidade e agilidade no serviço! Sou grata pelas equipes da UPA 24hs de Alegrete, por cada um que exerce seu trabalho com respeito e comprometimento. Eu não sou de expor nada nas redes, em relação ao meu trabalho, mas esse retorno merece exposição pela repercussão que a família deu em contar a todos que foi salvo em um primeiro atendimento de qualidade e 100% SUS” – encerrou.

Para finalizar, a enfermeira mais uma vez falou da gratidão à família pelo reconhecimento e desejou saúde sempre. Também destacou seu orgulho em ser UPA 24hs, de aprender tanto e ser tão grata por momentos assim.

“Equipes da UPA, é muito orgulho de ser linha de frente com vocês, de prestar o cuidado com amor, respeito e profissionalismo”.

