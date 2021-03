Pacientes graves da Covid que vencem o vírus, são um alento de esperança para todos

Compartilhe















O testemunhal que demonstra a força do amor, da fé e a gratidão pela vida. São dias difíceis, um mês que está terminando mas foi o recordista em casos positivos, perdas e lutas diárias contra a Covid, que desafiou os profissionais na linha de frente e mais uma vez, eles foram incansáveis e com dedicação, embora toda exaustão, jamais se abalaram diante da “guerra “. A batalha é contra esse inimigo invisível que assola o mundo, Brasil, Estados e em Alegrete não é diferente a realidade.

Mas, num mês com 100% lotação da UTI Covid-19 e muitas perdas, a recuperação, a saída do tubo também é um momento que precisa ser igualmente ter a mesma notoriedade. Vencer a Covid-19 e falar sobre é uma maneira de dar força, apoio e esperança para todos que têm algum ente querido hospitalizado.

Nesta edição, o relato de Filipi Coelho. O irmão, Olivério Coelho recebeu alta no dia de ontem(29), e recebeu os aplausos e carinho merecidos.

Acompanhe esse belíssimo texto.

Foram dias fora da caixa!

O Olivério é meu irmão mais velho e tem 36 anos, eu sou o do meio e a Camila a caçula!

Somos filhos de professora e de um pedreiro de mão cheia.

O Olivério sempre, o mais cuidadoso, o “ caxias”. Sempre informado e cauteloso com a Covid, mas por uma rasteira foi pego no mercado, pois era o único lugar onde ia.

Foram dias de incerteza e medo, muito medo, mas as mensagens dos amigos e a fé em algo maior vinha e nos levantava! Alguns anjos nos carregaram, como mãe carrega o filho, e nos deram o norte necessário. Nossa eterna gratidão! Somos músicos e na nossa banda existem pessoas de todas as crenças, cores e credo e isso foi a diferença- destacou Filipi.

Para encerrar, ele deixou a seguinte mensagem:

“Não desistam de quem vocês amam não percam a fé. Claro, tem horas que a gente cai, mas use as boas lembranças, isso para levantar!

E se teu irmão tá do teu lado da um abraço e um beijo nele pois a incerteza dói. E se tem algo pra trás, desculpa, pois ainda da tempo.

Nossa família se fortaleceu ao passar por essa, viramos uma coisa só. E a Raquel, toda força do mundo para cuidar do Olivério vocês nasceram um para o outro e, sem ter a pretensão de errar, posso destacar: o Olivério renasceu para vida!

Vamos ganhar desse Covid, ame mais a vida e a família.Nós Seguimos Sonhando” concluiu.

Já a esposa também falou sobre o ocorrido. Com um pouco mais de detalhes e a emoção de ter ao lado quem ama.

Em sua descrição, Raquel Coelho fez o seguinte relato:

“Buenas povo!

Espero que estejam com saúde!

Como alguns já sabem, o Olivério apesar de todos os cuidados que teve, acabou sendo exposto ao vírus da Covid-19.

Começou a sentir sintomas dia 7, positivou dia 10, fez 7 dias de tratamento medicamentoso em casa e por fim, na noite do dia 16 teve que ser internado na UPA. Na noite do dia 17, foi transferido pra UTI e acabou sendo intubado na madrugada do dia 19 de março.

Foi extremamente rápida a piora do quadro após iniciar a sentir falta de ar. O vírus acabou acometendo cerca de 90% dos pulmões dele em questão de horas. Foram momentos terríveis que jamais quero que alguém passe! Jamais!

Felizmente, graças a pessoas incríveis que nos nortearam neste momento, buscamos por tratamento com especialista, que acabou sendo um divisor de águas na recuperação do Olivério! Graças a Deus!

Desde então, ele vem nos mostrando melhoras, saiu do tubo, teve alta da UTI e foi transferido para o hospital de campanha, onde o mesmo ficou até a alta para o domicílio.

Após a alta terá que permanecer em terapia para que aos poucos consiga ir se restabelecendo e recuperando suas funções.

Graças a Deus, a pior parte já passou, mas seguiremos travando essa luta para que ele saia vitorioso e bem!

Eu, Raquel e todos da família, com certeza não teremos como agradecer cada oração, cada prece, a torcida e o apoio de vocês! É algo indescritível. E grandioso!

Com isso, foi criada uma campanha visando arrecadar fundos para ajudar em sua recuperação pelo DTG Clube Juventude!

Doe o quanto puder!

Quem não conseguir doar, nos ajude, compartilhando com os amigos e familiares!

O pessoal da La Pampa Burguer também está ajudando doando parte dos rendimentos para a recuperação do Oli!

Somos uma grande corrente do bem!

Sou imensamente grata por tudo” finalizou.

