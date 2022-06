Pacientes que estavam no micro-ônibus apreendido, voltaram ontem mesmo de Uruguaiana

Share on Email

O assunto da quarta-feira(8), foi a apreensão de contrabando que ocorreu em um veículo oficial da Prefeitura Municipal de Alegrete em Uruguaiana.

Na manhã de ontem, o servidor de 48 anos foi detido pela Receita Federal e a mercadoria, cerca de 180 garrafas vinhos, a maioria de fabricação argentina, além de doce de leite e desinfetantes foram apreendidos.

Em nota, a Prefeitura de Alegrete afirmou que o motorista da Secretaria da Saúde foi detido na delegacia da Receita Federal e que “foi afastado por tempo indeterminado até a conclusão do processo legal”.

Contudo, muitas perguntas foram realizadas, entre elas o que teria ocorrido com o micro-ônibus da Secretaria de Saúde e com os pacientes que foram levados a Uruguaiana para consultas fora do domicílio.

O PAT falou com a assessoria de imprensa da Prefeitura na noite de quarta-feira e foi informado que o executivo prestou auxílio aos pacientes e, imediatamente, um outro motorista foi a Uruguaiana, 144 km, para transportar os pacientes até Alegrete.

O veículo passou por vistoria e foi liberado em respeito aos pacientes.

O nome do funcionário que foi imediatamente afastado de suas funções, não foi divulgado pois ele deverá responder pela ação na esfera da Receita Federal e também na sindicância administrativa.

De acordo com a ROMU, o ônibus foi parado em uma blitz, quando foi verificada a irregularidade.

Descaminho é o ingresso de mercadoria no país sem o pagamento de imposto, e contrabando, quando envolve produtos proibidos.

Todos os pacientes retornaram ao Município.

A Prefeitura de Alegrete reiterou que repudia condutas dessa natureza, reforça o compromisso com o rigor dos esclarecimentos, investigações e ressalta que dará prioridade na apuração, elucidação do caso e aplicação dos regulamentos cabíveis com total transparência.