Pacote com encomendas é interceptado e não chega ao pátio do Presídio

Mais uma tentativa de arremesso de um pacote foi interceptada, na tarde de sexta-feira (11), no Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo o administrador do PEAL, Cledir Pies, um pacote com celulares, carregadores e fones foi arremessado em direção ao pátio. Os apenados estavam no horário de sol. Desta vez, não houve nenhuma reação dos detentos.

O guarda externo visualizou o momento em que a “encomendas”caiu entre a tela e o telhado. Imediatamente foi retirado e apreendido.

Essa é a segunda tentativa de arremesso nos últimos 15 dias. Não houve identificação do acusado. A Brigada Militar foi acionada e realizou busca, mas ninguém foi encontrado.

