Padelistas alegretenses levam Brasil ao topo no Fip Star Nomos em Curitiba

Durante os jogos, arquibancadas cheias mesmo nas fases iniciais do quadro principal. A alta aderência do público fez com que a organização contratasse o aumento das arquibancadas durante o torneio. Ainda assim, casa completamente lotada para a final. A transmissão ao vivo pelo YouTube da FIP também teve destaque. Sob o comando do pessoal do Raquete na Canela, nenhum ângulo do evento ficou de fora e as entrevistas com os atletas estavam presentes ao final de cada uma das partidas.

Em sua grande maioria, as partidas dos 16 avos com favoritos bem definidos confirmaram as expectativas. JP Flores e Stefano Flores tiveram o placar mais elástico, enquanto a partida entre Parra Heck e Marcos Andrada contra Juliano Bergamini e German Faure foi uma das mais equilibradas.

Agora, eles são cidadãos do mundo

Nas oitavas, mais uma vez boa parte dos mais bem pontuados no ranking foram adiante, mas não sem grandes disputas. Se despediram da competição nesta fase Lucas Izkovitz e Diogo Cruz, Pedro Tocca e Alan Martinez, Marcio Crizel e Eduardo Furlaneto, Renato Chuirki e Lucas Duffort, Cleo Carvalho e Josimar Casanova, Gabriel Almeida (Alegrete) e Felipe Furghetti, Pablo Tofanelli e Gaston Lazzarini e por fim João Pedro de Moraes e João Paulo Boeira.

Na última partida das quartas, um duelo totalmente brasileiro entre amigos que tem marcado as etapas finais de várias competições nacionais. A dupla genuinamente alegretense JP Flores e Stefano Flores conseguiram novamente superar Lucas Cunha e Matheus Simonato, desta vez por 6-2 / 6-4.

Na semifinal, um duelo interessante entre as duplas 2 e 3 do evento. Melhor para os Flores de Alegrete, JP Flores e Stefano Flores, últimos brasileiros no evento, que venceram os franceses Manuel Vives e Julien Seurin por 6-3 / 6-4.

O alegretense que foi barrado no Congresso Nacional há oito anos, agora retornou como assessor parlamentar

Uma final emocionante, público lotando as arquibancadas e vibrando ou aplaudindo cada ponto encerrado. Com a torcida a favor, JP e Stefano deram um grande espetáculo juntamente com Gonzalo Frete e Adrian Perez. O primeiro set começou com os alegretenses melhor e não dando muito espaço para a agressividade de Frete e Perez, que levaram certo tempo para entrar no jogo. Placar do primeiro: 6-4.

No segundo set a história foi diferente. O argentino e o paraguaio conseguiram encaixar novamente seu jogo e voltaram a apresentar o padel agressivo que foi marcante durante a competição, finalizando o set a 6-4 a seu favor.

Tudo por resolver no terceiro set. JP e Stefano conseguiram utilizar o apoio do público em momentos importantes e manter o jogo equilibrado até o fim. Na disputa do tie break, os brasileiros se saíram melhor e fecharam a partida em 6-4 / 4-6 / 7-6 para delírio dos torcedores. JP Flores e Stefano Flores campeões do FIP Star Nomos Curitiba.

Além do título na categoria profissional, outros padelistas de Alegrete faturaram bons resultados no brasileiro. No naipe feminino, categorias menores, as alegretenses brilharam no pódio. No Sub-10 Valentina Carlesso Leães foi vice-campeã. Já no Sub-14, Livia Freitas conquistou o título da categoria. Pela Sub-16, a dupla formada por Isabela Pilecco e Laura Dorneles foi eliminada na fase de quartas de final. Ainda no feminino, a padelista Martina Rodrigues sagrou-se campeã na 2ª feminina.

Já entre a gurizada mais ótimos resultados. No Sub-12, Pedro Henrique Estivalet foi vice-campeão. Na Sub-14 Lucca Carlesso Leães foi eliminado na semifinal, mesmo caso aconteceu na Sub-18 com Antônio Neto, deu adeus a competição na semi. Já Sub-16 um baita resultado do alegretense Diogo Rodrigues, campeão brasileiro.

Fotos: reprodução