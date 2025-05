Padelistas da Argentina dominam Torneio Internacional do Match Point em Alegrete

Atletas do Premier, antigo WPT e também atletas Jogadores do A1, que disputam o circuito considerado prévia para o Premier, deram um show à parte em Alegrete. O 1º Torneio Internacional Match Point Padel distribuiu uma premiação de R$ 25 mil. Mais de 300 atletas disputaram as categorias masculinas e femininas. O evento atraiu um bom público nos quatro dias de eventos. Só na página do clube, mais de 500 mil visualizações.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Domínio dos argentinos na categoria Open. A dupla formada por Gonzalo Escobar e Relis Ferreyra venceu os compatriotas Gonza Frete e Leo Augsburguer e levou o título maior entre os homens. Ainda no masculino, pela 2° categoria venceram os argentinos Manu Sartori e Juan Pablo Satoca, e vice a dupla Gilberto de Luz/Roque Silveira – Brasil. Já a 3° categoria (Campeão) Pedro Henrique Estivalet e Hassan Yahia e vice a dupla Marcos Zuñeda e Ramiro Noya.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

vice-campeões campeões na Open

Pela 4ª categoria, a dupla campeã foi formada por Wander Viçozi e Miguel Simch e na segunda colocação Fernando Sherwenski e Junior Cortelini.

Ainda no masculino, pela 5ª categoria, a dupla Moacir Farias e Anderson Calenogari venceu Diorgenes Pereira e Paulo Gomes na final e ficou com o título.

Na 6ª categoria, melhor para dupla Pedro Moura e Manoel da Cunha, eles ficaram com o título ao vencerem Afabilidade Marques e Alexandre Machado. Fechando as categorias no masculino, Estevan Lima e Otávio Dias foram os campeões da 7ª categoria, com Arthur Dotta e Felipe Cuko vice-campeões.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre as mulheres, a dupla formada pela uruguaia Mayra Mega e a brasileira Manoela Duarte faturaram a categoria Open, deixando a dupla Dini Texeira e Gabriela Duarte com o vice. Na 3ª categoria, o título ficou com a dupla Tatiana Gediel e Rafaela Castro que bateram as argentinas Dora Capitan e Daiana Baldi na final.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já a 4ª categoria foi vencida por Talia Ziani e Érica Brandolt, que venceram a dupla Marina Franklin e Júlia Bohnz. Na 5ª categoria Helena Leonardi e Isabela Gomes foram as campeãs com o vice para Rafaela Murilo e Eduarda Manazis. Fechando a 6ª categoria, Beatriz Brum e Isadora Flores asseguraram o título ao vencerem a dupla da uruguaia Mega Ana e da brasileira Ana Clara Estivalet.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para a professora Vera Palma, coordenadora do Match Point Padel, o evento foi um marco não só para o clube, como para cidade. “Ficamos felizes pelo crescimento do esporte. Da aceitação do público que lotou as dependências do Match em um torneio de alto nível”, pontuou. O prefeito Jesse Trindade e o secretário de educação, esporte e lazer Rodrigo Guterres, acompanharam alguns jogos no sábado.

Fotos: Match Point Padel