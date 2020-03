Padelistas de Alegrete conquistam bons resultados na abertura do Circuito Regional

A cidade de Alegrete esteve bem representada na abertura do Circuito Regional de Padel.

Com a adesão dos padelistas de Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Bagé, Santa Maria e os anfitriões de Uruguaiana, a primeira etapa foi no complexo de quadras do Demai Padel Clube.

A cidade sede contou com 100 atletas, que divididos em duplas disputaram o circuito de sexta a domingo (8). De Alegrete foram 15 duplas que trouxeram bons resultados para casa.

Na fase de quartas de final a 3ª Capital Farroupilha teve três duplas, e na semi colocou duas duplas. Destaque para as duplas Diogo Rodrigues/Antônio Neto (4ª Cat.), Estela Soares/Talita Moraes (2ª Cat. F) e Andriele Correa/Chiara Valesecchi (4ª Cat. F), todos campeões na etapa de Uruguaiana.

Quem também se deu bem foram as duplas Thiofana Costa/Adriana Silveira e Maria Eduarda Rocha e Bibiana Cadore e Selmar Macedo/Henrique Dorneles, todos vice-campeã: 3ª Categoria e 5ª feminino e masculino respectivamente.

Agora as atenções voltam-se para Alegrete. No próximo dia 24, o município sedia a 2ª etapa do Circuito Regional de Padel.

Júlio Cesar Santos Fotos: Demai Padel Clube e reprodução