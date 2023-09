Padelistas de Alegrete sobem ao pódio na etapa santa-mariense do Campeonato Brasileiro

Share on Email

A última etapa 2023 do padel brasileiro reuniu ao todo, 422 duplas para participar da 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. O torneio foi realizado na cidade de Santa Maria – RS no dias 15, 16 e 17 de setembro, nas quadras de quatro grandes clubes da cidade: Cesla, Star, Dores e Squadra. A competição nacional é disputada apenas quatro vezes ao ano.

Ao todo foram 38 categorias em disputa. Em paralelo ao Campeonato Brasileiro, foi realizado também o Fip Rise Squadra. O evento reuniu a elite do esporte brasileiro e atletas de outros países que costumeiramente vêm ao Brasil disputar estes eventos. O título ficou com Nico Egea e Gonzalo Frete, que venceram a final contra Lucas Cunha e Matheus Simonato por 6-7/6-3/6-2.

Pela Fip Rise, categoria profissional, o alegretense Gabriel Almeida foi até as quartas de final. Já Antônio Neto caiu nas oitavas de final e Diogo Rodrigues em dupla com o santanense Paulo Hillal, atleta radicado em Alegrete foram eliminados na fase de dezesseis avos de finais.

G. Almeida não conseguiu avançar na disputa Diogo disputou entre os profissionais

Nas categorias da 4ª etapa do brasileiro, os alegretenses deram um show em Santa Maria. Pela Sub-18, Antônio Neto foi o grande campeão. Outro trunfo de Alegrete foi o talentoso Diogo Corrêa Rodrigues, ele trouxe o título na Sub-16. Já pelo Sub-12, Pedro Henrique Costa foi vice-campeão.

Antônio (camisa verde), fez um bom brasileiro Pedro Henrique brilhou no brasileiro

No feminino, duas alegretenses brilharam no pódio. Na Sub-14 Livia Freitas sagrou-se vice-campeã e na Sub-10 Valentina Carlesso assegurou o 2º lugar no brasileiro.

Fotos: reprodução