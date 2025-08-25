Padrasto é preso em flagrante por suspeita de estupro contra criança em Manoel Viana

Na noite de domingo (24), um homem de 29 anos foi preso em flagrante em Manoel Viana, suspeito de estupro contra o próprio enteado, um menino de 5 anos.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Alegrete Tudo, a Brigada Militar foi acionada após a mãe da criança perceber um líquido semelhante a sêmen nas nádegas do filho. O menino também reclamava de dores na região anal.

O suspeito, que é pai de uma outra criança de dois anos com a mãe do menino, teria admitido, de forma preliminar, que havia consumido bebida alcoólica e, segundo suas palavras, teria “feito besteira”.

O Conselho Tutelar foi imediatamente chamado e a criança foi encaminhada para atendimento médico, passando por exames iniciais. Uma médica realizou a avaliação e o caso seguirá sendo acompanhado pelos órgãos competentes.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde o registro da ocorrência foi formalizado. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio.

Até o momento, não há detalhes adicionais sobre o estado de saúde da criança. Há relatos de que o menino pode ter diagnóstico de autismo, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.