Padre vende igreja em Pelotas sem consultar comunidade, dizem fiéis

Moradores da Vila da Palha, em Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos com a notícia da venda da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Segundo os fiéis, o padre Marcus Bicalho teria vendido a paróquia a vizinhos de muro da edificação por R$ 40 mil, divididos entre R$ 5 mil de entrada e outros R$ 35 mil parcelados em 350 mensalidades de R$ 100.

A RBS TV tentou falar com o padre Marcus Bicalho por telefone e por mensagem, mas não obteve retorno até atualização mais recente desta reportagem. Já a Arquidiocese de Pelotas disse que não conseguiu falar com o religioso e que não vai se manifestar sobre a situação. Os vizinhos compradores da igreja também não quiseram falar com a reportagem.

De acordo com os fiéis, a estrutura da igreja foi erguida pela própria comunidade em 1980. A venda do local, acordada no início deste ano, teria sido encaminhada pelo sacerdote sem consultar os moradores, que relatam que não foram convocados para debater o tema.

“Fomos recebidos por ele, mas ele disse que não tinha reversão a venda, que a gente podia levar pro jornal, fazer o que quisesse, que não tinha como reverter”, diz Elóa Fonseca Rodrigues, aposentada e frequentadora da igreja.

Antes e depois de igreja vendida em Pelotas — Foto 1: Reprodução / RBS TV — Foto 2: Reprodução/RBS TV

Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, eram realizadas missas, celebrações, casamentos e batizados. Durante a pandemia, as atividades acabaram sendo suspensas temporariamente, mas acabaram voltando.

Desde a venda, a antiga fachada azul da edificação foi trocada por um tom próximo ao bege. O telhado triangular, acompanhado de uma cruz, também foi substituído: o local foi transformado em moradia pelos compradores.

“Simplesmente chamaram um charreteiro. [Com] a grande reforma, que o padre diz que fez, tínhamos ali lado, lindo, a Nossa Senhora em um azulejo. Simplesmente rasparam a Nossa Senhora, quebraram tudo e largaram ali na frente, na vizinha”, lamenta Karina Swenson Ferreira, faxineira e também frequentadora da igreja.

Igreja de Pelotas após reforma — Foto: Reprodução/RBS TV