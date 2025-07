Pai de santo é preso após triplo homicídio em Esteio

O juiz André Dal Soglio Coelho decretou a prisão preventiva do pai de santo de 46 anos suspeito de matar uma jovem de 18 anos, seu bebê de 2 meses e um adolescente de 16 anos em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O suspeito foi preso em flagrante na terça-feira (22) e passou por audiência de custódia no dia seguinte. Ele confessou os crimes e levou os policiais até o local onde ocultou os corpos com ajuda de dois adolescentes, que foram apreendidos.

A mulher do pai de santo, de 41 anos, se apresentou à polícia e admitiu ter esfaqueado a jovem. Ela relatou que o marido matou o adolescente, frequentador da casa religiosa e amigo da vítima. O motivo do crime envolve o nascimento do bebê, considerado filho indesejado do pai de santo com a jovem ainda menor de idade, o ciúme da esposa e o temor de perder a posição de liderança no terreiro.

Após a repercussão do caso na imprensa, moradores de Esteio incendiaram a residência do casal. Com medo de ser linchada e preocupada com a segurança da filha de 4 anos, a mulher procurou a delegacia e confessou participação nos assassinatos. Os corpos da jovem, do bebê e do adolescente foram encontrados no final da tarde de terça, enterrados com galhos e madeiras na beira de um rio.

Fonte: Jornal O Sul e NP Expresso