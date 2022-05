Pai denuncia tentativa de aliciamento em filho de 5 anos; o acusado tem antecedentes

Um homem, de 53 anos, foi preso pela Brigada Militar de Manoel Viana, no início da noite de domingo (8), após, segundo o pai de um menino, tentar aliciar o menor.

De acordo com os policiais, o pai do menino de 5 anos acionou a guarnição e passou as características do suspeito que é alegretense, porém, reside em Manoel Viana.

O relato foi de que ele estava dentro do seu carro, em frente à residência e o filho ao lado de fora. O homem ressaltou que o veículo tem película, por esse motivo, poderia ter dificultado o acusado perceber que ele estava no local.

O pai visualizou quando o acusado passou e conversou com a criança, depois saiu, andou cerca de quatro metros e retornou estendeu a mão para o menino que passou a sinalizar que não iria com ele.

Neste momento, o homem saiu do carro e o acusado saiu rapidamente do local.

O pai do menino o seguiu e acionou a Brigada Militar passando as características do indivíduo.

Os policiais encontraram o acusado nas imediações do endereço onde a vítima reside. Ele foi identificado e conduzido à delegacia de Polícia de Alegrete, assim como, o pai da criança.

Pelo fato de que o pai não conseguiu ouvir o que o acusado disse ao filho, a ocorrência foi realizada como tentativa de sequestro.

O pai do menino considerou que a atitude do acusado foi suspeita e acrescentou que o homem teria tentado aliciar seu filho.

O suspeito nega a acusação, ressaltou que apenas cumprimentou o menino. Ele já possui antecedentes criminais relacionado a abuso contra criança.

