Pai do vereador Luciano Belmonte morre e sessão da Câmara é transferida

Ele estava em tratamento de saúde e não resistiu às complicações da doença. O conhecido mestre de obras, de Alegrete, dedicou sua vida à família e ao trabalho.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na sala 1 da Funerária Angelus, de onde saiu o cortejo às 18h de hoje para o Cemitério Municipal.

O Vereador Luciano Belmonte e sua família estão recebendo inúmeras mensagens de condolências, e devido à morte de seu pai, a sessão ordinária marcada para as 18h deste dia 13 não será realizada na Câmara Municipal. A sessão será realizada no dia 14, no mesmo horário, no Plenário Gaspar Cardoso Paines.