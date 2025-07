Pai é preso preventivamente por abusar sexualmente dos três filhos em Alegrete

Tais fatos teriam ocorrido há alguns anos com dois dos filhos do preso, hoje com 16 e 15 anos de idade. Neste ano, teria ocorrido outro episódio com o terceiro filho, de 10 anos, o que motivou o registro de ocorrência, em fevereiro deste ano. Após os fatos serem denunciados, o autor teria desaparecido de casa. Diante da gravidade do crime cometido, representou-se ao poder Judiciário pela sua prisão preventiva, o que foi deferido e o autor preso hoje em uma casa do bairro Centro, nesta cidade do Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A delegada Fernanda Mendonça destaca o trabalho incessante e comprometido dos policiais civis da delegacia, em especial do cartório especializado no atendimento a mulher e vítimas vulneráveis, o que proporciona uma rápida elucidação e responsabilização dos autores dos crimes, principalmente, de violência doméstica, maus tratos contra menores e abusos sexuais.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Após as diligências de praxe, o preso foi interrogado e encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em alegrete (sigilo garantido):(55) 3427-0300 (plantão) (55) 98451-1689 (WhatsApp)