Pai é preso suspeito de estuprar quatro filhas e a enteada em Porto Alegre

Um homem foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira (31), em Porto Alegre , por suspeita de estupro de vulnerável contra suas quatro filhas. De acordo com a polícia, as meninas têm entre um e nove anos. Além delas, uma enteada teria se mudado da casa após também relatar abusos.

A Polícia Civil do RS passou a investigar o caso depois que a avó das meninas procurou uma delegacia após a enteada, uma adolescente de 12 anos, contar que sofria reiterados abusos sexuais praticados pelo padrasto. Alguns dias depois, uma das filhas dele, de 9 anos, também relatou à mãe supostos abusos.

O nome do homem não foi divulgado pelas autoridades.

Com os dois relatos, a polícia pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

De acordo com a polícia, o homem tentou fugir pelo pátio de casa e tentou resistir à prisão. Ele foi preso e está à disposição da Justiça.

Fonte: g1 RS