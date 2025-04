“Pai, herói e exemplo”: filha de Leal escreve mensagem emocionante no segundo ano de sua ausência

Share on Email

Natural de Santana do Livramento, ele faleceu aos 39 anos, após sofrer uma lesão cerebral durante uma ação policial ocorrida em 31 de março de 2023. Leal foi transferido para um hospital em Santa Maria, mas não resistiu e teve seu óbito confirmado no dia 4 de abril daquele ano.

O falecimento do policial causou grande comoção em Alegrete, cidade que escolheu como lar. Ingressando na Brigada Militar em 2004, sua trajetória foi marcada pela dedicação à segurança pública e ao serviço à comunidade. Reconhecido pelo comprometimento com o trabalho, Leal foi descrito por colegas como um profissional exemplar, comprometido com a ordem e a justiça. Era conhecido por diferentes apelidos – Seco, Leal, Brigada – que refletiam a proximidade e o carinho de amigos e companheiros de farda.

Dois anos depois, familiares e amigos seguem prestando homenagens. A filha do policial, Izabelly dos Santos Boff, de 10 anos, escreveu uma mensagem relembrando o pai e sua trajetória, destacando o impacto que ele deixou em sua vida e na de tantas outras pessoas:

“Hoje faz dois anos desde a tua partida e ainda parece que foi ontem. Você se foi sem ao menos se despedir, mas deixou em nossos corações lembranças preciosas: a bondade do teu coração, o compromisso à justiça e a dedicação ao trabalho que tanto amava. Como policial, foi um exemplo de coragem, honra e responsabilidade. Sempre esteve disposto a proteger e servir, enfrentando cada desafio com determinação. Além da farda, foi um guardião do bem, alguém que fazia diferença na vida das pessoas. Mas, acima de tudo, foi um pai incrível, amoroso, presente e dedicado. Seu olhar carregava carinho, sua palavra ensinava, seu abraço era proteção. Seu legado não será esquecido, porque ele vive em cada vida que tocou, em cada gesto e lembrança que guardamos. Saudade eterna de um homem que foi e sempre será um exemplo para todos nós.”

Um dos amigos próximos de Leal, Daniel Martins, também se manifestou, relembrando os momentos compartilhados e o espírito de companheirismo:

“Convivi com o Leal em muitas situações, tanto dentro quanto fora da farda. Era alguém com quem se podia contar. Mesmo nos momentos difíceis, ele mantinha a calma e o foco. Era mais que um colega, era um irmão. O vazio que ele deixou ainda é sentido, mas as lembranças nos ajudam a seguir.”

A morte do soldado Leal marcou não apenas seus familiares, mas também a comunidade alegretense e seus companheiros de corporação. Dois anos após sua partida, a memória do policial segue presente em quem conviveu com ele e nos registros de uma trajetória construída com firmeza, vocação e humanidade.

