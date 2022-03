Pais esperançosos com volta das aulas presenciais nos Polos

Share on Email

Depois de um bom tempo, a Prefeitura fechou o processo de licitação para o serviço de transporte escolar ao interior do Município.

E com isso, nasce o desejo compartilhado de pais que vivem na área rural para que seus filhos voltem às aulas presenciais nos Polos Educacionais.

E, finalmente, no dia 3 de março, as crianças e jovens que estudam nas escolas rurais vão voltar às atividades, 15 dias depois que os alunos das escolas da zona urbana reiniciaram suas aulas.

Um pai representa a expectativa de todos os demais. Douglas Pereira que têm os filhos Riam, 15 anos e Ramine de 12 – do Pólo da Conceição fala que estão ansiosos para recomeçar e ver como vai ser agora pós pandemia. O pai diz que estão prontos para este normal, com a certeza de que será melhor aos seus filhos o convívio escolar.

Beatriz dos Santos chega ensaiar ida à escola na Conceição

Outra que está na expectativa é dona Regina dos Santos Pereira, que tem uma netinha de 8 anos que vai iniciar as aulas no dia 3, também no Polo da Conceição. – Eu ensinei ela durante este tempo e aprendeu a ler, o que é muito bom diz a avó. A pequena está ansiosa para ir para escola, comentou dona Regina.

Na quarta- feira, pela manhã, será a apresentação da frota que vai fazer o transporte escolar em Alegrete, às 9h na pista de eventos.