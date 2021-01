Pais homenageam professora Auristela pelo destaque de alfabetização na pandemia

Compartilhe















Alfabetizar é uma tarefa que exige além do conhecimento pedagógico, muita dedicação e amor.

Quem trabalha nesta área sempre se destaca pela forma como ensina. Na pandemia, com aulas remotas, via online ou com a entrega de materiais impresso isso se torna ainda mais especial.

Em reconhecimento ao trabalho da professora da Escola Estadual Freitas Valle, Auristela Fernandes, os pais resolveram fazer uma homenagem especial.

Os pais relatam que a professora alfabetizou a maioria das crianças da turma 12, num total de 24 alunos.

Ela é muito competente, destaca Catiuza Andrade, mãe de um aluno de sete anos, e somos gratos pelo seu trabalho, até porque teve um ano difícil em vários sentidos e perdeu o pai para a Covid e nunca deixou de ter foco e empenho em ensinar nossos pequenos, considera.

No formato drive true, devido a exigência de distanciamento eles se reuniram e passaram de carro em frente à casa da professora na Rua Demétrio Ribeiro. Alguns entregaram flores e outros mimos em reconhecimento ao seu trabalho.

Foi algo ímpar, único, que marcou um ano letivo totalmente diferente. Os professores, em especial os alfabetizadores, tiveram que se reiventar ainda mais para ensinar crianças a escrever e ler.

Emocionada ela saiu até a rua, em frente a sua casa, para receber flores, cartões.

‘Confesso que fui pega de surpresa e estou emocionada, disse Auristela Fernandes, que agradececeu a cada distinção que recebeu , dizendo que ensinar é sua paixão e ver seu alunos aprender e um prêmio’ descreveu.