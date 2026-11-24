Confraria do Carro Antigo reúne 64 integrantes, percorre diferentes cidades levando o nome de Alegrete e prepara dois dias de celebração ao antigomobilismo.

Existem paixões que o tempo não apaga. Pelo contrário, quanto mais os anos passam, mais valor elas ganham. É assim com os carros antigos, verdadeiras relíquias sobre rodas que preservam histórias, despertam lembranças e aproximam gerações.

É movida por esse sentimento que a Confraria do Carro Antigo de Alegrete prepara o 3º Encontro de Carros Antigos, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, no Parque de Exposições Lauro Dorneles, em Alegrete.

A expectativa é reunir veículos de diferentes modelos e épocas, vindos de várias cidades, além de colecionadores, famílias e admiradores dessa cultura que cresce e conquista cada vez mais apaixonados.

Uma entidade que leva o nome de Alegrete por onde passa

A Confraria do Carro Antigo é uma entidade sem fins lucrativos e conta atualmente com 64 integrantes. Mais do que reunir pessoas que compartilham o gosto por automóveis antigos, o grupo desenvolve um importante trabalho de integração, amizade e valorização do antigomobilismo.

Com um calendário de encontros em diversas cidades, os integrantes participam de eventos, visitam outros municípios e levam consigo o nome de Alegrete, representando a cidade e fortalecendo os laços com confrarias e clubes de diferentes regiões.

Cada viagem é uma oportunidade de fazer novas amizades, compartilhar experiências, conhecer verdadeiras raridades automobilísticas e mostrar que a paixão pelos carros antigos vai muito além de possuir um veículo: é fazer parte de uma história coletiva.

Diretoria da Confraria

A entidade tem como presidente Elvis Romario Bittencourt, contando com a seguinte composição diretiva:

Presidente: Elvis Romario Bittencourt

Vice-presidente: Silvano Vizzoto

Secretária: Ivoni Thiel Mendonça

Relações públicas: Roberto Nunes, conhecido carinhosamente como Bebeto.

A diretoria e os integrantes trabalham para fortalecer a entidade, ampliar a participação nos encontros e manter viva a cultura do antigomobilismo.

Um encontro de histórias, amizades e paixão

Durante os dois dias, o público poderá apreciar carros clássicos, modelos antigos restaurados e veículos que marcaram diferentes gerações. São automóveis que despertam curiosidade, admiração e, muitas vezes, lembranças emocionantes.

A programação também contará com momentos de confraternização e atrações para os visitantes, tornando o encontro uma oportunidade de lazer para toda a família.

Uma atenção especial será dada aos participantes: cada veículo inscrito receberá um kit contendo uma bolsa térmica e um troféu de participação, como lembrança desse momento especial em Alegrete.

O convite está feito!

A Confraria do Carro Antigo convida os apaixonados por veículos antigos, colecionadores, clubes, famílias e toda a comunidade para participar dessa grande celebração.

Se você tem um carro antigo, prepare sua máquina, reúna os amigos e venha fazer parte desse encontro. E se não tem, venha igualmente prestigiar, conhecer histórias e admirar veículos que marcaram época.

Mais do que uma exposição, será um encontro de pessoas que compartilham o mesmo sentimento: a paixão por automóveis que resistem ao tempo e continuam encantando gerações.

Alegrete abre suas portas para receber os amigos e apaixonados pelo antigomobilismo!

📅 5 e 6 de dezembro de 2026

📍 Parque de Exposições Lauro Dorneles – Alegrete/RS

🎟️ Entrada gratuita para o público.

📞 Informações e contato: (55) 99939-5645

Porque carro antigo não é apenas uma máquina: é história, memória, amizade e uma paixão que nunca sai de moda!