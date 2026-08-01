Palavra do Farmacêutico| O perigo invisível dos ultraprocessados no corpo

Quando a alimentação é composta, com frequência, por refrigerantes, biscoitos recheados, nuggets, salsichas, lasanhas prontas, sucos de caixinha, macarrão instantâneo, fast-foods e salgadinhos de pacote, o organismo passa a viver em um estado constante de inflamação.

Com o tempo, essa inflamação prejudica os músculos, reduz a força e permite que a gordura se infiltre no tecido muscular. Esse processo é chamado de lipotoxicidade e significa, na prática, que o músculo começa a ser substituído por gordura.

Essas mudanças não afetam apenas a aparência. Elas aumentam o risco de dores nas articulações, osteoartrite, perda de mobilidade, cansaço constante, resistência à insulina e até de um metabolismo mais lento. Ou seja, o corpo inteiro sofre, não apenas o peso na balança.

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A boa notícia é que essa situação pode ser revertida. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e dar prioridade a alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, ovos, carnes frescas, grãos e raízes, ajuda a recuperar a força muscular, diminui a inflamação e melhora a energia no dia a dia.

Manter uma boa hidratação, dormir bem e praticar exercícios também aceleram esse processo de recuperação.

O corpo humano foi feito para funcionar com alimentos de verdade. Antes de surgir um problema sério, ele já envia vários sinais de que algo não está bem. Ajustar a alimentação é uma das formas mais rápidas e eficazes de devolver equilíbrio e saúde ao organismo.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567