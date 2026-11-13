Palco Giratório Sesc traz espetáculo sobre ancestralidade e combate ao racismo a Alegrete

Alegrete recebe, nos dias 16 e 17 de novembro, atividades do Palco Giratório Sesc que colocam a arte em diálogo com temas como ancestralidade, identidade cultural, representatividade e combate ao racismo. A programação será conduzida pela Arte Sintonia Companhia de Teatro, da Bahia, e contará com uma apresentação teatral gratuita e um encontro de reflexão sobre a cultura afro-brasileira.

O destaque da programação é o espetáculo infantojuvenil “Dandara na Terra dos Palmares”, que será apresentado na terça-feira, 17 de novembro, às 15h, no Centro Integrado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), localizado na Rua Castro Alves, 146. A montagem tem classificação etária livre e os ingressos são gratuitos, com reserva pelo WhatsApp do Sesc Alegrete, no número (55) 98423-6348. O espaço tem capacidade para 400 pessoas.

A peça apresenta a história de Dandara, uma menina negra que, após vivenciar situações de racismo no ambiente escolar, passa a rejeitar o próprio nome. Em busca de acolhimento e compreensão, ela procura a avó e, durante um sonho, embarca em uma viagem a Palmares. Nesse percurso, conhece a história de seus antepassados e da guerreira Dandara dos Palmares, descobrindo a importância de suas origens e fortalecendo sua identidade.

Com texto inédito de Antônio Marques e direção de Agamenon de Abreu, o espetáculo combina teatro e música, com canções originais compostas por Emille Lapa e Natalyne Santos. A montagem integra a trajetória de 27 anos da Arte Sintonia Companhia de Teatro e utiliza a linguagem artística para abordar questões sociais e históricas de maneira acessível ao público infantojuvenil.

Encontro promove reflexão sobre identidade e representatividade

A programação começa na segunda-feira, 16 de novembro, às 19h30, com o Pensamento Giratório, atividade que será realizada na Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles. O encontro é destinado exclusivamente aos estudantes da instituição e contará com a participação da atriz Denise Correia, integrante do elenco do espetáculo.

Mulher negra e atuante nas causas antirracistas, Denise construiu sua trajetória artística em Salvador, na Bahia. Ao longo da carreira, integrou produções da Arte Sintonia Companhia de Teatro, participou de trabalhos dirigidos por Antônio Marques e atuou em produções audiovisuais, como os filmes Besouro e Ada, além da novela Velho Chico, da Rede Globo.

A artista também é fundadora e vocalista da Banda Naveiadanêga e integra o coletivo Performáticos Quilombo.

O encontro propõe uma conversa sobre os processos de criação de Dandara na Terra dos Palmares, além de abordar representatividade, identidade cultural, resistência e valorização da cultura afro-brasileira.

Circulação cultural e acesso à arte

As duas atividades integram o Palco Giratório Sesc, considerado um dos principais projetos de circulação das artes cênicas no Brasil. A iniciativa promove o intercâmbio entre artistas e públicos de diferentes regiões do país, ampliando o acesso à produção cultural e incentivando o contato com diferentes manifestações artísticas.

Por meio da programação, o Sesc reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a formação de público, utilizando a arte como instrumento de diálogo, reflexão e transformação social.

Serviço – Palco Giratório Sesc em Alegrete

Pensamento Giratório – Arte Sintonia Companhia de Teatro

Data: 16 de novembro (segunda-feira).

Horário: 19h30.

Local: Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles.

Endereço: Avenida Tiarajú, 741.

Atividade fechada para estudantes da escola.

Espetáculo “Dandara na Terra dos Palmares”

Data: 17 de novembro (terça-feira).

Horário: 15h.

Local: Centro Integrado da SECEL.

Endereço: Rua Castro Alves, 146.

Classificação: Livre.

Ingressos: Gratuitos, com reserva pelo WhatsApp do Sesc Alegrete: (55) 98423-6348.

Capacidade do espaço: 400 pessoas.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o Sesc Alegrete.