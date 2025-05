Palestra sobre Direito Previdenciário é um dos temas de congresso online sobre previdência

O evento, 100% online, reunirá mais de 20 especialistas para debater temas de alta relevância para a advocacia previdenciária.

Reconhecida pela atuação em causas envolvendo trabalhadores do campo, Vicentini participará com uma palestra sobre aposentadoria dos segurados rurais, destacando os desafios enfrentados por esse público na hora de garantir seus direitos junto ao INSS e ao Poder Judiciário.

A aposentadoria rural é um dos temas mais complexos e sensíveis do Direito Previdenciário, especialmente em regiões do interior como a Fronteira Oeste. “É preciso compreender a realidade do campo, onde muitas vezes a informalidade predomina, e o reconhecimento do tempo de serviço rural exige provas documentais e testemunhais específicas. O papel do advogado é fundamental nesse processo”, antecipa a advogada.

O congresso promovido pela Diretoria de Amicus Curiae do IEPREV busca fortalecer o debate técnico e estratégico em torno das grandes causas previdenciárias que chegam aos tribunais superiores. Entre os temas que serão discutidos ao longo do dia estão: inteligência artificial na advocacia, aposentadoria internacional entre Brasil e Portugal, BPC da pessoa neurodivergente, isenção de Imposto de Renda, revisão de benefícios, entre outros.

A iniciativa marca um momento importante para quem atua ou se interessa pela área previdenciária, especialmente em um cenário de mudanças constantes na legislação e na jurisprudência. A participação de Raquel Vicentini também simboliza o protagonismo de profissionais do interior nos debates de alcance nacional.

O evento é gratuito e acontece das 9h às 17h, com acesso aberto pelo canal oficial do IEPREV no YouTube.