Palestras e lançamentos marcam abertura do Seminário Alegrete Cidade Inovadora

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com o Pampatec e com o Sebrae – RS, realizou a abertura do Seminário Alegrete Cidade Inovadora na última quarta-feira, 27, no Auditório da Sicredi Alegrete.

Jovem é preso ao furtar dinheiro do caixa de mercado

A abertura ficou por conta da apresentação do programa “Alegrete Cidade Inovadora”, a partir das 19h, bem como a “Mostra de Projetos Inovadores” e o “Painel Cidades Inovadoras”, com mediações de Cristina Aurélio, gestora de inovação – ERI Fronteira Oeste e Campanha; de Andreia Valim, vice-reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul e integrante do Ecossistema Local de Inovação – Converge Santa Cruz; de Glauber Barcelos, cofundador da Banana Startups; de Márcio Eduardo da Silva, analista de projetos do Sebrae e de Marina Poloni, líder de conteúdo e experiência no Instituto Hélice.

Cachorro invade a pista e provoca grave acidente com entregador de lanche

Na oportunidade, aconteceu o lançamento do Startup Pampa 2022, seguido da palestra intitulada: “Carreira e Oportunidades de Negócios no cenário atual” – realizada de forma virtual – com Diego Puerta, presidente da Dell.

O evento contou com a presença do prefeito Márcio Amaral e das secretárias da Sedetur, Caroline Figueiredo, e de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, além do secretário de Infraestrutura Mário Rivelino. Também estiveram presentes o Reitor da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA (2020-2023), Roberlaine Ribeiro Jorge e o presidente da Câmara dos Vereadores, Anilton Oliveira.