‘Paleta Atlântida’: evento reúne 3 mil assadores e quer ser maior churrasco à beira-mar do mundo

O “Paleta Atlântida” deve reunir 3 mil assadores na beira da praia de Atlântida, em Xangri-Lá, no Litoral Norte do estado, neste sábado (19). Conforme a organização do evento, a 5ª edição busca ser o maior churrasco à beira-mar do mundo.

Os assadores vão ser distribuídos ao longo de 1 km na praia. Uma churrasqueira será construída no local com 140 mil tijolos (material que será doado à prefeitura da cidade após o evento). Serão assados 15 mil quilos de carne com 10 toneladas de carvão. A organização espera que pelo menos 20 mil pessoas passem pelo local.

O nome do evento vem de uma brincadeira com o maior festival de música do sul do Brasil: o Planeta Atlântida. Como, em vez de música, o objetivo é fazer churrasco, a palavra “Planeta” foi substituída por “Paleta”, o tipo de carne.

Nascido em 2017, de uma competição de melhor paleta assada entre amigos veranistas, o Paleta cresceu, de acordo com um dos idealizadores, Felipe Melnick. Hoje, é aberto ao público que quiser assistir aos assadores em ação e conferir shows musicais (saiba mais abaixo). No entanto, há necessidade de ingresso para aqueles que quiserem assar, comer ou beber.

“Nada se faz sozinho. Mas se existe alguma coisa que é melhor fazer com amigos é um bom churrasco. E o Paleta Atlântida é o melhor exemplo disso. Muitas histórias se constroem nos pequenos grupos que compõem esta grande família que se formou nos últimos anos. Juntos, faremos o maior assado do mundo”, diz.

Além do churrasco compartilhado, o evento terá uma competição “Melhor Paleta” dividida em duas categorias: raiz (temperada apenas com sal) e a gourmet, onde há a liberdade de usar outros temperos.

Mais de 20 jurados vão definir os campeões.

Bate-bola do bem

Uma novidade deste ano é uma partida de futebol com os ex-craques Tinga e Dunga. Nomes como Lucaneta, Henry Japa, Boleiro, Sotilli, Duda Garbi, Labarth, Índio, Claiton, Dinho, Rodrigo Mendes e Guiñazu estão entre os convocados para o bate-bola do bem, que vai arrecadar alimentos que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade em Xangri-Lá.

Os shows

Diversas apresentações musicais estarão distribuídas em quatro palcos. Haverá shows de Claus e Vanessa; Os Madrugas; Mano Changes (Comunidade Nin-Jitsu); Fábio Hillal; e bandas nativistas.

Programação

11h – Tocar fogo no carvão

12h – Abertura das chopeira

14h – 15h30 – Prova das paletas pelos julgadores

17h – Premiação dos vencedores

