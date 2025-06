De acordo com informações apuradas no local, o condutor do HB20 seguia no sentido Praça General Osório quando, nas imediações de um posto de combustíveis, reduziu a velocidade. O Fiat Palio, que vinha logo atrás, acabou colidindo na traseira do veículo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Guarda Municipal foi acionada para atender à ocorrência. Não houve registro de feridos, apenas danos materiais em ambos os veículos.