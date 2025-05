Palio é atingido por Onix na Marquês do Alegrete

Na tarde desta sexta-feira (9), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas General Sampaio com Marquês do Alegrete, área central de Alegrete. A colisão envolveu um Chevrolet Onix e um Fiat Palio, sem deixar feridos.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com informações da Guarda Municipal, o motorista do Onix teria avançado a preferencial, atingindo o Palio que trafegava pela Marquês do Alegrete no sentido da Praça General Osório.

O Palio teve danos significativos que impediram o seu funcionamento, sendo necessária a remoção por um guincho particular. Já o Onix teve avarias de menor proporção.