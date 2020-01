Palmeiras atropela o Ju e Flamengo só empata na 9º rodada do Efipan

A nona rodada do 40º Efipan registrou mais três jogos na noite de sábado (25), no Estádio Municipal Farroupilha em Alegrete.

O confronto alviverde foi favorável aos paulistas. O Juventude foi atropelado pelo forte time do Palmeiras.

Destaque para o artilheiro da competição Endrick, o centroavante matador fez mais três e pediu música novamente no Efipan. Foram três gols ainda no primeiro tempo. Diego fez dois, Luis Guilherme e Otávio fecharam a goleada sobre o time da serra gaúcha. Final Palmeiras 7 a 0.

A goleada palmeirense colocou o time na liderança do certame. Com 12 pontos mesma pontuação do Internacional que folgou na rodada, o Verdão leva vantagem no saldo (19), contra 10 gols pró do colorado.

O anfitrião Flamengo encarou o Azuriz. Um jogo morno e equilibrado terminou sem gols. Pior para o rubronegro que soma dois empates no Efipan e ocupa a 10ª colocação na classificação geral em cinco jogos disputados. A Azuriz está na nona posição com 3 pontos.

A rodada fechou com vitória do Grêmio sobre o Defensor. O tricolor gaúcho fez valer sua força e ganhou por 3 a 1. Gols de Renatinho, Rafinha e Alysson. O craque uruguaio Anso Garcia descontou para o Defensor.

Com os três pontos, a equipe do técnico Allan Barcellos é a terceira colocada com 10 pontos ganhos em cinco apresentações no Efipan 2020.

Classificação:

Palmeiras 12 (SG:19), Internacional 12 (SG10), Grêmio 10, Defensor 9, CAP 8, Coritiba 7, Paraná 5, Nacional 3.

Próxima rodada sábado (26):

17h40min – Palmeiras x Coritiba

19h – Paraná x Alianza Lima

20h40min- Grêmio x Internacional

Júlio Cesar Santos Fotos: Pedro Mello