Palmeiras promove torneio na categoria livre com 10 clubes

O Verdão do Capão do Angico inicia neste domingo (31), a 4ª edição do tradicional Torneio do Palmeiras na categoria livre.

Neste ano, 10 clubes participam da competição que foi dividida em duas chaves e terá jogos de uma contra outra nessa primeira fase. Conforme sorteio a chave “A”, tem o anfitrião Palmeiras, Cruzeiro, Vera Cruz, River Plate e Brandão. Na “B”, estão: Operário, Várzea Verde, Santos, Sindicato e Marítimo.

De acordo com o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, avançam para 2º fase, os oito melhores na classificação geral. Do G8, os clubes seguem o cruzamento universal que vai apontar as quartas de final do torneio.

O presidente do Palmeiras Aparício Ringues já confirmou a premiação e espera uma boa competição dado o nível técnico dos clubes que aceitaram o convite.

Para a equipe campeã, além do troféu e medalhas, leva 20 Kg de costela e uma caixa de coxa de frango. Já o vice-campeão recebe troféu, 10 Kg de costela e uma caixa com coxas de frango. O 3º colocado ficará com 10 Kg de costela. Haverá troféus para o goleiro com a zaga menos vazada e goleador.

Confira os jogos da 1ª rodada – 31 de outubro:

14h45min:

Palmeiras x Operário (campo do Palmeiras)

Cruzeiro x Várzea Verde (campo do Estrelão)

16h30min:

Vera Cruz x Santos (campo do Palmeiras)

River Plate x Sindicato (campo do Honório)

Brandão x Marítimo (campo do Estrelão)