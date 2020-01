Palmeiras realiza avaliação técnica para gurizada Sub-13 de Alegrete

O vice-campeão de 2019 e atual líder do 40º Efipan está oportunizando um peneirão para atletas nascidos de 2007 a 2009.

De acordo com o técnico do verdão paulista Sub-13 Eduardo Alemão, a atividade será nesta quarta-feira (29), no campo do Palmeiras na Zona Leste.

Os interessados devem comparecer munidos da carteira de identidade e acompanhado de um responsável. Alemão a frente do Sub-13 do Palmeiras quer garimbar atletas para treinarem na categoria de base da Sociedade Esportiva Palmeiras em São Paulo.

A gurizada deve chegar meia hora antes para verificação da documentação e é necessário levar calção e chuteira para participar da avaliação. A oportunidade é única e pioneira em Alegrete. Pela primeira vez um clube que disputa o Efipan oferece a chance de encontrar um futuro atleta de futebol para integrar uma das maiores escolas de futebol de base do país.

O Palmeiras aposta no potencial da gurizada alegretense e espera boas surpresas nesta quarta-feira dia de folga geral do Efipan.

O campo do Palmeiras integra o complexo de campos do Jockey Club de Alegrete e fica situado na rua Gentil Carlesso, logo após a entrada secundária do Jockey Club.

Júlio Cesar Santos Foto: Pedro Mello e Alex Stanrlei