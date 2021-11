De acordo com a Brigada Militar, o condutor da Pampa trafegava na rua 20 de Setembro em direção ao Centro. No cruzamento com a Avenida Doutor Lauro Dorneles, ele avançou a preferencial e cortou a frente do Gol que descia a Avenida.

Pampa avança preferencial e provoca acidente no Centro

Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias. O motorista do carro queixava-se de dores na cabeça e foi conduzido à UPA por carro particular(familiar).

O condutor da Pampa tem 76 anos e do Gol 60 anos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, com apoio da Guarda Municipal.