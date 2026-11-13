Pampa Malharia celebra reinauguração com ecobag de presente nas compras a partir de R$ 150

A Pampa Malharia está de casa nova em Alegrete. A loja continua na Rua Demétrio Ribeiro, agora no número 98, e já está atendendo no novo endereço. O imóvel, que também é próprio, tem uma estrutura maior e mais aconchegante para receber quem passa pela malharia.

Com a mudança, os clientes ganharam mais espaço para circular pela loja, conferir as peças e escolher com calma. A nova estrutura também oferece mais conforto para quem já conhece a Pampa e para quem vai visitar a malharia pela primeira vez.

Para marcar a semana de reinauguração, a Pampa Malharia preparou um presente para os clientes. De terça a sexta-feira, entre os dias 17 e 20 de novembro, quem fizer compras a partir de R$ 150 ganha uma ecobag. A condição especial vale durante os quatro dias da ação e é um convite para conhecer de perto o novo espaço.

A Pampa Malharia fica na Rua Demétrio Ribeiro, 98, em Alegrete. A loja já está aberta ao público, e a ação com as ecobags começa na terça-feira, dia 17.

Horários de atendimento

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 19h.

Sábado, das 9h às 12h.