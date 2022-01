Pampatec e Sesc marcam presença numa das maiores feiras de tecnologia do Brasil

Alegrete foi representado pelo Pampatec através do professor Emerson Rizatti e a gerente local do Sesc Cláudia Rizatti. O evento teve como principal meta estimular a consolidação do estado do Rio de Janeiro como um hub de tecnologia e inovação na América Latina e reuniu diferentes segmentos do mercado que utilizam a tecnologia como base para crescimento, inclusive o setor turístico.

Gaúchos marcaram presença no Rio

O Rio Innovation Week, uma das maiores feiras de tecnologia do Brasil, marcou a semana passada com um evento híbrido em formato inovador, o evento que contava com diversos palcos setoriais como a Arena Hub focada em esportes e Games, Sociedade 5.0 de Cidades Inteligentes, Innovative Workplaces que discutia o Futuro do trabalho e Agritech sobre inovação no Agro e outras ações direcionadas para segmentos específicos que facilitavam a interação de participantes e entusiastas de inovação e tecnologia mas principalmente a troca e fomento de negócios entre startups, investidores e cor entusiastas da contou com palestras, com um dos primeiros eventos presenciais do ecossistema de inovação desse porte desde o início da pandemia.

O Sebrae RS organizou uma missão técnica com 15 representantes de instituições da Fronteira Oeste e Campanha para participação no Rio Innovation Week. Estas instituições são agentes no Ecossistema de Inovação da Região. Além do Pampatec, o Sesc Alegrete esteve representado pela gerente Cláudia Rizatti.

Delegação do RS no evento

Foi apresentado como alternativa para promover a geração de novos negócios, emprego e renda, o programa *Startup Pampa*, que é um circuito de empreendedorismo inovador conectando Universidades, Empreendedores e Investidores para incentivar o ecossistema da inovação e apoiar o desenvolvimento de StartUps no Pampa.

Organizado e apoiado por diversos atores do Ecossistema de Inovação, o Circuito Startup Pampa é a demonstração prática do que propõe a teoria da Tríplice Hélice, apontando na perspectiva da Universidade como indutora das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico.

A articulação dos atores do Ecossistema de Inovação da Região do Pampa Gaúcho iniciou pela proposição do Governo do RS, através da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, do Programa INOVA RS e vem impactando as ações institucionais das entidades envolvidas e provocando sinergia entre elas.

O Programa ocorre desde 2013 e já ajudou a criação de 15 novas empresas sediadas no Pampa, com seus negócios baseados na inovação tecnológica, mantendo uma média de 50 empregos por ano e já somando mais de R$ 3 milhões em impostos pagos.

Em 2021 o programa Startup Pampa recebeu investimento de R$ 250 mil por 5 empresas patrocinadoras e pelo Sebrae RS, recurso que está sendo aplicado em mais de 100 horas de capacitação em empreendedorismo e inovação, que já impactaram mais de 5.000 pessoas.

Durante os meses de novembro/21 a janeiro/22 estão ocorrendo 8 workshops conduzidos por profissionais capacitados para ajudar 20 equipes (+/- 60 pessoas) a estruturar e validar o seu modelo de negócio. Sendo que, no dia 24 ocorrerá uma banca de avaliação desses projetos que premiará os 3 destaques que receberão premiação em dinheiro e em créditos de serviços para apoiar a transformação desses projetos em novas empresas situadas no Pampa.

Assim, o programa dá continuidade a um ciclo virtuoso de geração de emprego e renda, pois uma das empresas patrocinadoras do circuito nos últimos anos foi a vencedora da primeira edição do Programa em 2013, e hoje emprega mais de 50 pessoas, na maioria engenheiros formados na região.

“Foi interessante pela qualidade das palestras e pelos contatos que fizemos com empresas e profissionais do Brasil inteiro. Também para atestarmos que nossos eventos no RS não perdem em nada ou são até melhores em termos de organização”, concluiu Emerson Rizzatti.

Fotos: reprodução