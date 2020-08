Pandemia do coronavírus obriga um Dia dos Pais diferente de todos os outros

Este domingo (09), Dia dos Pais, muitos não vão poder trocar aquele abraço por conta da pandemia. A reportagem conversou com dois pais que preferiram o anonimato e contaram como estão passando pela situação no distanciamento controlado.

Um produtor rural conta que desde que iniciou a pandemia ele não consegue conviver com a filha. Entre viagens e idas para o interior do município ficou quase que impedido de visitar e até mesmo sair com sua filha. A conversa só da calçada para além do portão, onde a filha reside com a mãe.

Também tem o caso de um pai, também separado, que pediu a guarda da filha porque a mãe trabalha na área da saúde. Ele não consegue visitá-la porque a filha está em isolamento social. São tantos casos que irão fazer um Dia dos Pais diferente de todos aqueles que já passaram.

Em relação ao tema, o Portal Alegrete Tudo conversou com a promotora da Vara da Infância e Juventude, Luiza Trindade Losekann.

Como regra geral, a representante do MP disse que o genitor que não está com a guarda do filho tem o direito de visitá-lo e com ele conviver, contudo, o exercício desse direito deve sempre ocorrer resguardando o melhor interesse do menor.

Segundo ela, os pais devem empreender esforços para que as visitas ocorram de forma segura e harmoniosa para o desenvolvimento de confiança e afetividade entre pais e filhos.

Nesse contexto, embora o quadro de calamidade pública instaurado em virtude do covid-19, salvo se houver causa que justifique a suspensão da visitação (como a prescrição médica indicando a necessidade de isolamento total em virtude de problemas de saúde que tornem o menor mais suscetível ao contágio, por exemplo), as visitas deverão continuar ocorrendo, adotadas as devidas cautelas.

“Não se pode suspender arbitrariamente o contato e a visitação já que a manutenção dos vínculos entre a criança/adolescente com ambos os genitores, em regra, vai ao encontro de seus interesses, de modo que o distanciamento repentino acarretaria sofrimento à criança”, esclarece a promotora.

De qualquer maneira é importante esclarecer que essa decisão (suspensão de visitas) caberá ao Juiz, mediante provocação, após a oitiva do Ministério Público, não havendo nenhuma regra que tenha imposto a suspensão automática da visitação em virtude da pandemia.

