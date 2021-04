Pandemia em alta não inibe aglomeração na véspera do Domingo de Páscoa

Compartilhe















Com a bandeira preta e a orientação de que haja distanciamento social, em alguns locais, na região central, não foi o que se viu. Muita inconformidade com a aglomeração que foi registrada em frente a uma loja na Rua dos Andradas. Na última quinta-feira, o Governo do Estado, liberou a abertura do comércio não essencial, neste sábado(3), o que estava suspenso, até então. Embora, o fluxo de pessoas tenha sido intenso no centro, com a maioria das vagas do estacionamento rotativo ocupadas, alguns lojistas destacaram à reportagem que o movimento estava inferior ao ano passado, mas já comemoraram o fato da abertura. Entretanto, a aglomeração que se formou em um determinado ponto, fez muitas pessoas se questionarem quanto ao perigo da disseminação do vírus e a falta de cuidados.

“Ainda estamos vivendo um momento muito delicado, com a UTI Covid lotada, os números de óbitos assustadores, pois diariamente temos perdas. Acho que todos têm o direito de efetuarem suas compras, mas o cuidado é essencial- destacou uma leitora do PAT. Na última quinta-feira o registro de grande fluxo de pessoas na rua Dos Andradas e, nos supermercados foi muito intenso. Em pequenos e grandes supermercados, houve a necessidade de um acompanhamento rigoroso na entrada dos clientes para que o limite não fosse excedido. Lojas que trabalham com chocolate foram as mais frequentadas.