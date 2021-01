Pandemia inviabiliza a edição deste ano do Projeto Bombeiro Mirim

Compartilhe















O Corpo de Bombeiros de Alegrete enviou um alerta sobre o Projeto Bombeiro Mirim 2021.

De acordo com o comandante Delzevan Silva de Ávila, 1º Ten QTBM Cmt do 2º PelBM – Alegrete, foi identificada a circulação em redes sociais de folders referentes a inscrições para o Projeto Bombeiro Mirim. O Comando alerta a comunidade que não existe nenhuma inscrição para o projeto, neste ano, devido a pandemia.

O motivo da ressalva é devido as diversas solicitações de informações e pessoas que buscaram contato com o Corpo de Bombeiros, de Alegrete, sobre os informativos divulgados nas redes sociais.

“Alertamos a comunidade para ficar atenta e evitar transtornos, riscos de encaminhar informações sobre documentos para sites ou redes sociais que façam inscrições para o Projeto Bombeiro Mirim.”- destacou Comandante.

O que é o Projeto:

O Projeto Bombeiro Mirim é uma ação de educação preventiva desenvolvida pelo CBMRS, integrando o seu Planejamento Estratégico e com intuito de transmitir e difundir conhecimento e informações que possam melhorar a percepção dos riscos e a prevenção de incêndios e acidentes. A grade curricular do Projeto Bombeiro Mirim valoriza os temas relacionados a atividade do bombeiro, principalmente em relação a prevenção de incêndio e a preparação para agir em caso de emergências. Possibilita ainda a vivência com a disciplina própria da caserna, com rotinas que incentivam o trabalho em grupo, a superação de desafios, a higiene e a autoestima.

Maiores informações ligue para o fone 3422 1999.