Pane elétrica pode ter causado incêndio em furgão

O fato ocorreu no final da tarde de hoje(15), aparentemente devido a uma pane elétrica. Os danos se concentraram exclusivamente na parte da frente do veículo, e felizmente, não houve feridos no incidente.

Populares que passavam pelo local se mobilizaram para ajudar. Eles tentaram conter as chamas com extintores de incêndio. Diante da persistência das chamas e para evitar riscos maiores, os bombeiros foram chamados.

Ao chegarem, os bombeiros retiraram a bateria do furgão, eliminando qualquer foco de incêndio. A ação foi crucial para evitar que o fogo se alastrasse e causasse danos mais graves.