Papai e Mamãe Noel Solidário, Pedala Noel e Amigos da Vinte unem forças para transformar o Natal de crianças

Coordenado por Neisa Almeida e família, o projeto construiu uma trajetória de mobilização comunitária que, nos últimos três anos, ganhou novos parceiros: o Pedala Noel, idealizado pelos atletas ciclistas e empresários Erlan Aita e Luana Aita, e os Amigos da Vinte, grupo formado por amigos, atletas e voluntários.

A união das três iniciativas fortalece a campanha de Natal, que tem como objetivo arrecadar brinquedos e bicicletas infantis para proporcionar momentos de alegria às crianças contempladas. A ação envolve diferentes etapas, desde a divulgação e o recebimento das doações até a organização, preparação dos itens e entrega às famílias.

Neste ano, a campanha recebe brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação, além de bicicletas infantis usadas. As bicicletas passarão por avaliação, limpeza, revisão e eventuais consertos, para que sejam entregues em condições adequadas de uso.

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A distribuição será realizada de duas formas. Os brinquedos serão entregues durante uma carreata no bairro Sepé Tiaraju, com a participação dos voluntários e do casal de Noéis. Já as bicicletas serão destinadas às crianças a partir das cartinhas recebidas pelo projeto e entregues individualmente em seus respectivos endereços.

Todo o trabalho é realizado de forma voluntária. Os participantes dedicam tempo e disposição à organização da campanha, à recuperação das bicicletas e à preparação das entregas, sem que a iniciativa dependa de uma estrutura profissional. É uma mobilização construída com a participação dos organizadores, colaboradores e da comunidade, cuja contribuição é fundamental para que a ação aconteça.

Integram essa mobilização Lucas, Gelson, Pablo, Mosiah, Lianderson, Erlan, Thainá, Laíze, Neisa, Bethania e Barbara, além de outros amigos e colaboradores que participam das atividades.

A campanha também incentiva o reaproveitamento de brinquedos e bicicletas que já não são utilizados por seus antigos donos. Um brinquedo guardado ou uma bicicleta parada pode ganhar uma nova finalidade quando passa a fazer parte da vida de outra criança. Para isso, cada doação recebida é avaliada e preparada conforme sua destinação.

As arrecadações seguem até 15 de dezembro, e as entregas estão programadas para o dia 19 de dezembro.

As doações podem ser realizadas nos seguintes pontos:

Aita Bikes – Rua Bento Manoel, nº 1075, com Luana e Erlan Aita. Contato: (55) 99412-981.

Rua Vinte de Setembro, nº 820, com Neisa Almeida. Contato: (55) 99943-84339.

Com 17 anos de história e três anos de parceria entre os grupos, a campanha demonstra a continuidade de um trabalho que depende da colaboração de muitas pessoas. Cada doação representa uma possibilidade de atender aos pedidos das crianças e fazer com que os presentes cheguem a quem realmente precisa.

A proposta é simples: transformar aquilo que pode ser compartilhado em uma oportunidade de alegria para outra criança. Não importa o tamanho da contribuição, pois cada gesto ajuda a construir o resultado da campanha.

Quem quiser participar pode colaborar com brinquedos, bicicletas ou ajudando a divulgar a iniciativa. Afinal, o espírito do Natal também se manifesta na disposição de compartilhar, no trabalho voluntário e na união de pessoas em torno de uma causa comum.