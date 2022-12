Papai Noel chega para alegria das crianças em Alegrete

Um dos momentos mais esperados neste mês de dezembro, principalmente pelas crianças, é a chegada oficial do Papai Noel aqui na cidade.Organizado pela Prefeitura, Sesc e parceiros o evento reuniu um grande público.

O evento que marcou a chegada do bom velinho neste dia 12, em Alegrete, aconteceu no Largo do Centro Cultural.

Antes da chegada do Noel, o público que compareceu à praça assistiu a Orquestra de Brinquedos.

As crianças se encantaram com a Orquestra de Brinquedos que interagiu com o público.

Depois, o tão esperado momento da noite, em seu tradicional traje vermelho, que traz a esperança do amor e união entre as famílias, na época de Natal, chegou o Noel em cima do carro do Corpo de Bombeiros.

Ao som de músicas natalinas ele chegou acenando a todos.

As crianças em sua inocência infantil brilhavam seus olhos ao ver o maior símbolo do Natal, o Papai Noel chegando na Praça Oswaldo Aranha sendo recebido pelo vice – prefeito, Jesse Trindade. Ele entregou a chave da cidade ao bom velhinho.

Jesse Trindade entrega chave da cidade