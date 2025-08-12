Papo de Feira’: série de podcasts reúne patrona e homenageados da 44ª Feira do Livro

A Prefeitura de Alegrete, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, anunciou uma novidade especial que antecede a 44ª Feira do Livro da cidade: a série de podcasts “Papo de Feira”, que reunirá a patrona e os homenageados do evento para conversas descontraídas sobre literatura, cultura e história local.

As transmissões começam no dia 15 de agosto, às 11h, pelo Facebook da Prefeitura de Alegrete, e seguirão nas demais sextas-feiras até 5 de setembro.

Programação dos encontros

15/08 – Ana Lúcia Vargas (homenageada especial) e Anderson Romário Pereira Corrêa, representando a União Operária 1º de Maio (instituição homenageada).

22/08 – Betânia Borges Schmitz e Nelson Carús (escritores homenageados).

29/08 – Eliana Rigol (patrona da 44ª Feira do Livro de Alegrete).

05/09 – Paulo Amaral e Rodrigo Guterres (organizadores do evento).

Os bate-papos terão como pano de fundo histórias, memórias e inspirações que conectam os participantes à cidade e à sua rica tradição cultural. Segundo os organizadores, a iniciativa busca criar um “esquenta” para a 44ª Feira do Livro, que ocorrerá de 30 de setembro a 5 de outubro de 2025, celebrando a vida e obra de Érico Veríssimo.

Além de apresentar a trajetória dos homenageados, o “Papo de Feira” pretende aproximar o público, especialmente jovens e leitores em formação, das personalidades que ajudam a escrever a história cultural de Alegrete.

Mais informações sobre o evento e a série de podcasts podem ser acompanhadas nas redes sociais da Prefeitura.