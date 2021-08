Papo de Responsa volta ao Raymundo Carvalho de forma presencial

A manhã da última segunda-feira (23) foi muito especial na Fronteira Oeste. Mais especificamente em Alegrete com a retomada do Papo de Responsa.

Um ano e cinco meses depois o programa da Polícia Civil voltou às escolas do município. Distante daquele 12 de março de 2020, quando a equipe realizou o último Papo de Responsa antes da pandemia e por coincidência ou não, no hospital da Santa Casa de Caridade.

No retorno do Papo, seguindo todos os protocolos sanitários e as regras de distanciamento, a Polícia Civil, através da Equipe do Papo de Responsa da 4ª Região, contemplou alunos do Colégio Raymundo Carvalho em Alegrete.

“Depois de mais de um ano sem realizar o Papo de forma presencial, foi muito emocionante voltar a conversar com os jovens, do 6° ano, olhando nos olhos, ouvindo as vozes, na sala de aula, interagindo de forma presencial”, destacou a policial Michele Brombilla.

O Papo de Responsa e um programa que estimula o diálogo de assuntos que povoam o universo de crianças e adolescentes, a partir de uma perspectiva policial. Pelo formato do programa, turmas de estudantes e também professores recebem policiais civis para um bate-papo descontraído, cujo objetivo é formar cidadãos mais conscientes.

De acordo com a equipe em Alegrete, outros Papos já estão agendados e a equipe está ansiosa para encontrar professores, jovens e famílias.

Conforme a escrivã Débora Prestes coordenadora do Papo de Responsa no município, os encontros com a equipe de Alegrete podem ser agendados através do email [email protected]

Foto: 4ª DPRI