Papo Responsa, da Polícia Civil, conversou com alunos da Escola Marquês de Alegrete

Na manhã de quinta-feira (19), a equipe do Papo de Responsa da 4ª Região Policial conversou com os jovens do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Marquês D’Alegrete.

Durante o evento, os Policiais Civis Dante Schimitz, Débora Prestes e Michele Brombilla dialogaram com os jovens sobre a importância desse momento de retorno pós-pandemia e as escolhas que feitas hoje refletirão na vida deles.

Foi uma conversa com muita participação e protagonismo dos alunos que fizeram vários questionamentos e interagiram com os policiais.

A tarefa é uma parceria da Polícia Civil com a CIPAVE da escola e outros encontros estão programados.

Como a escola ainda tem protocolos rígidos contra a Covid, os alunos foram divididos em dois grupos e o uso de máscaras foi obrigatório.

Fonte: 4ª DPRI