Papo Seguro reúne ciclistas e poder público para discutir prevenção e segurança no trânsito

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realizou o 1º Papo Seguro, iniciativa voltada à prevenção de acidentes e à construção de um trânsito mais seguro no município. A atividade contou com a parceria da Associação de Medicina de Alegrete e do Grupo Rolê de Bike.

O encontro reuniu integrantes do Grupo Rolê de Bike e do Grupo Trilha Aventura em uma conversa sobre segurança na utilização de bicicletas, patinetes e outros equipamentos de mobilidade autopropelidos.

Entre os temas abordados estiveram as boas práticas para uma condução mais segura, os cuidados necessários no compartilhamento das vias e as atribuições da Guarda Municipal diante dos mais recentes entendimentos e decisões relacionados à fiscalização desses equipamentos.

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A programação também contou com orientações sobre os possíveis impactos à saúde provocados por sinistros de trânsito, incluindo lesões que podem ocorrer em acidentes envolvendo ciclistas, usuários de patinetes e outros meios de mobilidade.

Diálogo como ferramenta de prevenção

Mais do que transmitir orientações, o Papo Seguro foi concebido como um espaço de diálogo entre o poder público e a comunidade. A proposta é aproximar os diferentes atores envolvidos na mobilidade urbana e estimular a construção conjunta de soluções para os desafios do trânsito.

A iniciativa também reforça a importância da prevenção como estratégia para reduzir riscos e preservar vidas. Para isso, a integração entre órgãos públicos, profissionais da área da saúde e grupos que utilizam diariamente os diferentes modais de transporte é considerada fundamental.

A Prefeitura destaca que ações educativas e preventivas contribuem para ampliar a conscientização dos usuários das vias e fortalecer uma cultura de respeito e responsabilidade no trânsito.

O 1º Papo Seguro integra esse esforço de atuação conjunta em Alegrete, com foco na segurança, na mobilidade e na preservação da vida.