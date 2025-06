Para Polícia Civil, nos últimos dois anos, 8 pessoas estão desaparecidas em Alegrete

Conforme números da Policia Civil do RS, o município de Alegrete está com 08 pessoas desaparecidas entre 2024 e 2025. Quatro do sexo masculino e outras quatro do sexo feminino.

Neste ano, até a sexta-feira (20), às 16h, a Polícia Civil tinha 04 desaparecimentos no município. JOAO LUIS VARGAS ANTUNES, de 55 anos está desaparecido desde o dia 8 de janeiro. Já ALESSANDRA DOSS DOS SANTOS, teve seu desaparecimento registrado no dia 22 de fevereiro. A mulher de 39 anos, consta na lista dos desaparecidos do RS, segundo a polícia.

O idoso de 70 anos, MARIANO NOGUEIRA LEIRIA, sumiu no dia 16 de março, desde então a polícia não foi notificada sobre seu paradeiro. Conforme dados, do site da polícia, ele teria desaparecido em 23 de abril.

No ano passado, dos quatro desaparecimentos, dois intrigam a polícia. JARDEL NUNES FERREIRA, 26 anos desapareceu em 17 de abril de 2024. Jardel foi visto pela última vez deixando seu local de trabalho em uma lavagem de carros por volta das 18h. Ao retornar para casa, ele informou à mãe que sairia para uma “corrida”, mas desde então, seus pais não conseguiram mais contato com ele. Dia depois sua moto foi encontrada num córrego no bairro Santo Antônio e até hoje a polícia não elucidou o caso. SONIA MARI FALCÃO LENCINA, com 41 anos residia no bairro Renascer e desapareceu na madrugada do dia 20 de maio. O marido, relatou à polícia que falou com ela pela última vez por volta da 1h, antes de dormir, e ao acordar por volta das 5h, percebeu que Sonia não estava mais em casa.

CRISTIANE DA SILVA RIBEIRO, está desaparecida desde 30 de outubro. A mulher de 47 anos segue na lista da polícia do RS na seção dos desaparecidos. SANDRO ALEX GONÇALVES MARTINS, 45 anos desapareceu em 25 de maio do ano passado e até sexta-feira não tinha nenhum registro de que foi encontrado. ESTHEFANI MACHADO CARDOSO, desapareceu no dia 24 de março. A jovem de 18 anos, continua desaparecida pela polícia civil do RS.

É importante ressaltar que a cada boletim de ocorrência com registro de desaparecimento, automaticamente é inserido no site da polícia civil como desaparecido. A notificação só é retirada em novo registro dando ciência da localização do desaparecido por um familiar ou responsável legal.