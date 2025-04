Para suprir os estoques durante o feriado, equipe do Hemocentro de Alegrete solicita doações nesta quinta-feira

Com a proximidade do feriadão, surge a preocupação da equipe do Hemocentro em manter os estoques de sangue abastecidos para possíveis transfusões no hospital.

A equipe reforça a importância de que quem ainda não realizou sua doação compareça ao Hemocentro nesta quinta-feira, das 7h às 13h, para contribuir.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Fernanda Soares, assistente social do Hemocentro, destaca que é fundamental a participação da população para garantir o estoque adequado de todas as tipagens sanguíneas. O Hemocentro funciona para doações de sangue às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 7h às 13h.

A sua doação salva vidas. Muitos pacientes dependem da sua solidariedade.