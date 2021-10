A Equipe do Paradouro da Lingerie semanalmente apresenta novidades e promoções imperdíveis para toda a família.

Acompanhe:

Toda a Linha LIZ, com 40% de desconto à vista e 30% de desconto no cartão;

Lançamento conjunto lingerie Neon – R$ 45,00;

Baby doll amamentação – R$ 39,99;

Body Plus size – R$ 45,00;

Baby doll renda – R$ 59,99.

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

E para comemorar o Dia das Crianças também tem Festival de biquínis:

Biquíni infantil reversível – R$ 49,99;

Soutien infantil – R$ 19,99;

Pijama infantil – R$ 39,99.

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

A empresa tornou-se referência em moda íntima, moda praia e moda fitness e destaca-se pela excelente qualidade dos produtos, atendimento, diversidade, preços acessíveis e condições especiais.

Além de possuir sua marca própria (Fera Oculta), oferece aos seus clientes outras marcas renomadas do mercado, proporcionando facilidade na hora de escolher a peça que mais combina com o seu estilo.

E, para aqueles que durante a semana não conseguem realizar suas compras, terão um diferencial pois, neste domingo (10 de outubro) Paradouro da Lingerie estará de portas abertas das 15h às 19h, esperando por você e produtos com até 50% de desconto!

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis

Paradouro da Lingerie abre neste domingo com promoções imperdíveis



Paradouro da Lingerie oferece:

• Lingeries;

• Moda praia;

• Sexy shop;

• Moda fitness;

• Linha Infantil;

• Linha Comfy;

• Linha maternidade;

• Pijamas;

• Linha de compressão

• Tamanhos do P ao G4;

• Preços imbatíveis.

Paradouro da Lingerie – Lingerie no varejo com preço de atacado!

Endereço: Rua Barão do Amazonas, 669 esquina com David Canabarro.

Whatsapp: 55 9 9724 7145

Facebook: Paradouro da Lingerie – Alegrete

Instagram: paradourodalingeriealegrete

Aline M. Kunz