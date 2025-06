Parceria do Sindicato Rural, Senar e município leva qualificação ao campo

Share on Email

A iniciativa consolida a importância do desenvolvimento da capacitação na Zona Rural de Alegrete.

O curso ministrado pelo instrutor José Anilton Hennig, do Senar-RS, tem como objetivo central, qualificar a mão de obra e a prestação de serviços no meio rural, oferecendo conhecimentos técnicos e práticos que impulsionem a produtividade e a segurança no campo.

Como o compromisso com o desenvolvimento rural é a longo prazo, já estão definidas as próximas etapas do programa em Alegrete. Para o curso de Empreendedorismo Rural (PGR), será desenvolvido nos dias 14 e 15 de julho.

Já o concorrido curso de Drones na Aplicação no Meio Rural, ficou programado de 3 a 5 de novembro. O Sindicato ressalta que todos os cursos são oferecidos em dois turnos, visando facilitar a participação da comunidade: pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h30min.

Mais informações pelo telefone 3422-4577 ou WattsApp 55-996310916.