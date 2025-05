Paróquia de Alegrete suspende missas na capela do Lar São Vicente de Paula

Esta semana, a administração do Lar São Vicente de Paula recebeu a notificação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida de que não vão mais celebrar missas na capela do local.

O comunicado informa que em reunião da equipe de Coordenação Paroquial decidiram suspender as missas no Lar São Vicente de Paula. Conforme a nota, as celebrações se justificavam em vista da presença e atuação das irmãs de Santa Catarina no Lar. Também foi alegado que, atualmente, perceberam que a maioria das vovós não tem consciência do que é celebrado e da importância da Santa Eucaristia. Ainda como justificativa da decisão o fato de que agora só há um padre na Paróquia.

Capela do Lar São Vicente de Paula em Alegrete

Para o diretor interno do Lar, Vanderlei Funck Polga, as missas eram um momento de fé para as idosas que não conseguem se deslocar até um lugar para realizar suas orações, e mesmo a algumas com limitações que não participem da missa. – Nós entendemos que era importante para elas até mesmo a celebração da palavra e cânticos faziam muito bem. Ele comentou que o padre Pedrinho, que foi para outra Paróquia, era muito participativo trazia o violão e cantava- as vós adoravam. -Com certeza de alguma maneira elas aproveitavam. A fé está em nós, nas ações que fazemos e na alegria que se leva para as pessoas, acredito que de uma forma ou de outra a gente aproveitava muito, atesta.

Quem preside o Lar de Idosas São Vicente de Paula é Sergio Bevilaquá.O local tem atualmente 43 idosas.

Polga lembra que eles não tem distinção de credos e se outras religiões quiserem fazer celebrações no local e só irem até o Lar e conversar com a direção.