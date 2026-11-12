Paróquia Nossa Senhora Conquistadora realiza programação especial em homenagem à padroeira

As atividades incluem tríduo, celebrações eucarísticas, procissão, bênção de um mosaico e almoço de confraternização.

A programação religiosa começa nesta quinta-feira (12), às 19h, com a primeira celebração do Tríduo de Nossa Senhora Conquistadora. A missa será presidida pelo padre Irineu Machado.

Na sexta-feira (13), também às 19h, será realizada a segunda celebração, presidida pelo padre Silvio. Já no sábado (14), no mesmo horário, ocorre a terceira missa do tríduo, com a celebração conduzida pelo padre Alvano.

O ponto alto das homenagens será no domingo (15), dia dedicado à padroeira. A programação prevê uma procissão com saída do restaurante Prodóscimo, em direção à Matriz Nossa Senhora Conquistadora, localizada na Avenida República do Rio Grande.

Após a chegada à igreja, será celebrada uma missa. Na sequência, ocorrerá a bênção do mosaico de Nossa Senhora Conquistadora, momento que integra as homenagens à padroeira.

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Almoço festivo

As comemorações também terão um momento de confraternização. Ao meio-dia de domingo, será realizado o tradicional almoço festivo no Salão Paroquial.

O cardápio contará com churrasco de carne bovina e ovina, galeto, arroz, saladas e cucas. Os ingressos custam R$ 50 para adultos e R$ 25 para crianças de 7 a 10 anos.

De acordo com a organização, restam poucos ingressos disponíveis.

A comunidade paroquial convida os fiéis e a população alegretense a participar das celebrações religiosas e festivas em homenagem a Nossa Senhora Conquistadora.