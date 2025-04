Paróquia São José celebra Missa da Ceia do Senhor e dá início ao Tríduo Pascal

Share on Email

A celebração foi presidida pelo padre Alvano Freitas e marcou o início do Tríduo Pascal, período central da fé cristã.

A liturgia da noite recorda dois momentos fundamentais para o cristianismo: a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. De acordo com a tradição, foi durante a última ceia que Jesus Cristo, reunido com os doze apóstolos, partiu o pão e ofereceu o cálice, instituindo assim a Eucaristia. O ato simboliza o memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Outro ponto destacado na celebração foi o rito do lava-pés. Reproduzindo o gesto de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, a ação representa o ensinamento do serviço e da humildade. O gesto, reatualizado liturgicamente, convida os fiéis a refletirem sobre a importância de viver a fé de forma concreta, por meio de atitudes que priorizam o cuidado e a doação ao próximo.

A cerimônia reuniu fiéis em clima de oração e reverência, reforçando o sentido de comunidade e espiritualidade neste período que antecede a Páscoa.

Fotos: Gica