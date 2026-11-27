A celebração reuniu representantes de pastorais, movimentos, grupos e equipes da comunidade paroquial em um momento de oração, comunhão e renovação espiritual.

A celebração foi marcada pela união dos fiéis em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas e pelo compromisso de fortalecer a caminhada de fé, reafirmando os valores de amor, solidariedade e fraternidade que fazem da Igreja uma grande família.

Um dos momentos de destaque foi a bênção da imagem do Arcanjo São Miguel, gesto que reuniu a comunidade em uma demonstração de devoção e espiritualidade. Durante a celebração, os fiéis elevaram suas orações, pedindo a intercessão e a proteção do arcanjo, símbolo de coragem, força e fidelidade a Deus.

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Homenagem pelos 44 anos de sacerdócio

A Santa Missa também foi marcada por um momento de emoção e reconhecimento ao pároco, padre Alvano Freitas, homenageado pelos seus 44 anos de Ordenação Sacerdotal, celebrados nesta quinta-feira, 27 de novembro, data dedicada a Nossa Senhora das Graças.

Ao longo de mais de quatro décadas de ministério, o sacerdote tem dedicado sua vida à missão evangelizadora, ao serviço pastoral e ao anúncio do Evangelho, sendo presença de fé, acolhimento e esperança na vida de inúmeras pessoas.

A homenagem expressou o carinho e a gratidão da comunidade pelo testemunho de vocação, entrega e dedicação do sacerdote. Os fiéis também manifestaram votos de que Nossa Senhora das Graças continue intercedendo por sua vida e missão, concedendo-lhe saúde, sabedoria, força e perseverança para seguir conduzindo seu rebanho.

Solidariedade que transforma a fé em ação

Além dos momentos de oração e homenagens, a celebração também teve um importante gesto concreto de solidariedade. Os participantes foram convidados a doar um litro de leite, destinado a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa reforçou o verdadeiro sentido da celebração: transformar a fé em atitudes de amor ao próximo. Mais do que um gesto material, a doação simbolizou o compromisso cristão com a partilha, a fraternidade e o cuidado com aqueles que mais precisam.

A celebração na Paróquia São José deixou uma mensagem de gratidão, união e compromisso comunitário, lembrando que viver a fé é também servir, acolher e reconhecer Cristo na vida de cada irmão.